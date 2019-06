Blutkonserven in Oberösterreich dringend benötigt

In Oberösterreich werden dringend Blutkonserven benötigt. Aufgrund vieler Notfälle in den vergangenen Tagen habe der Lagerstand ein kritisches Niveau erreicht, berichtete das Rote Kreuz am Donnerstag. Die Organisation ruft daher dazu auf, Blut spenden zu gehen.

SN/APA/BARBARA GINDL Dringender Aufruf zum Blutspenden