Blutspenderin nach Tod einer Kärntnerin vor Gericht

Nach dem Tod einer 86 Jahre alten Kärntnerin im März 2019 steht eine 59 Jahre alte Frau am Montag in Spittal/Drau vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr fahrlässige Tötung vor, weil sie sich in Uganda mit Malaria angesteckt und nach ihrer Rückkehr nach Kärnten Blut gespendet hatte. Die 86-Jährige erhielt bei einer Operation eine Bluttransfusion, wurde dadurch mit Malaria infiziert und starb daran.

SN/APA (Archiv/dpa)/Ina Fassbender Blutspenderin verschwieg Aufenthalt in Afrika