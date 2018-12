Bluttat im Gemeindebau: Angst vor Racheakt bei Prozess

Im Mai wurde im Dittes-Hof in Wien-Döbling ein kleines Mädchen ermordet. Ein 16-Jähriger steht ab heute vor Gericht.

Aschgrauer Himmel spuckt fahles Tageslicht in den Dittes-Hof. Es gibt schönere Orte als den Gemeindebau an der Heiligenstädter Straße. Auch wenn dieser offiziell im Nobelbezirk Döbling liegt. Gegenüber dampft die Müllverbrennung, dazwischen rauscht der Verkehr. Im Inneren der Anlage herrscht Ruhe. Die Kinderspielplätze sind verwaist. Hie und da kratzen Schritte auf den gestreuten Gehwegen. Ein Mann bleibt stehen und sagt: "Dort drüben war's." Sein Zeigefinger weist in die Richtung der Mistkübel. In einer der Mülltonnen fand man vor sieben Monaten die Leiche eines siebenjährigen Mädchens. Mutmaßlich getötet von einem 16-Jährigen, mit dem es davor ein Eis gegessen hatte.