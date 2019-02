Bluttat in Dornbirn offenbart auch Lücken im Asylrecht

Das Innenministerium will das Asylrecht auf europäischer Ebene ändern. Verfassungsjurist Mayer sagt, die Asylbehörde hätte "mutiger sein können". Die SPÖ fordert: alle Fakten auf den Tisch.

Nach der Bluttat an dem Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn löste dort der jüngere Bruder des tatverdächtigen Türken am Freitag einen neuerlichen Polizeieinsatz aus. Er wurde am Eingang, wie seit Donnerstag vorgesehen, auf Waffen kontrolliert, anschließend konnte er passieren. Als ihn Mitarbeiterinnen der BH erkannten, schlugen sie Alarm. Der Mann wollte nur ein Schriftstück abholen, er verhielt sich laut Polizei ruhig.