Bluttat in Dornbirn: Verdächtiger wurde nach Innsbruck verlegt

Der Verfahrenshelfer des türkischen Asylbewerbers sagt, nach Aussagen seines Mandanten habe er das spätere Opfer nicht gezielt gesucht. Der getötete Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn war früher bei der Fremdenpolizei und hatte vor zehn Jahren ein Aufenthaltsverbot gegen den in Vorarlberg geborenen Mann erwirkt.

Jener 34-jährige Mann, der Anfang Februar den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen haben soll, wurde vor einigen Tagen von Feldkirch in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Der türkische Asylbewerber habe sich in der Justizanstalt Feldkirch in Einzelhaft befunden, Mitinsassen hätten aber ...