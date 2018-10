Bluttat in Kärnten: Opfer in kritischem Zustand

Ein 33-jähriger Villacher hat am Sonntagabend in Liebenfels (Bezirk St. Veit an der Glan) auf seine 36-jährige Exfreundin eingestochen und sie schwerstens verletzt. Wie Gottlieb Türk, der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, auf APA-Anfrage sagte, war das Opfer am Montagvormittag in kritischem Zustand. Der Villacher war noch in der Nacht in seiner eigenen Wohnung festgenommen worden.

SN/APA (Symbolbild)/FMT-PICTURES/WO Mann stach nach Streit zu