Bluttat in Kottingbrunn: Anwalt zweifelt an Schuldfähigkeit

Nach der Bluttat in Kottingbrunn - ein Familienvater hat am vergangenen Wochenende seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder im Alter von zwei Jahren bzw. elf Monaten getötet - zweifelt der neue Verteidiger des Mordverdächtigen an der Schuldfähigkeit des 31-Jährigen. Bei dem HTL-Ingenieur habe sich in jüngerer Vergangenheit eine Schizophrenie herausgebildet, behauptete Wolfgang Blaschitz.

SN/APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER Ein Familienvater tötete seine Frau und seine zwei Kinder