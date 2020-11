Bluttat in Meidling - 27-Jährige festgenommen

Die Polizei hat offenbar die Bluttat in Wien-Meidling, bei der am Mittwoch in der Sechtergasse ein Mann erstochen worden war, geklärt. Im Umfeld des Opfers wurde eine 27-Jährige ausgeforscht, die im Zuge der Einvernahmen zugegeben hat, bei einem Streit zugestochen zu haben. Die Verdächtige wurde am Samstag gegen 17.00 Uhr festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Identität des Mannes ist noch immer nicht zu 100 Prozent geklärt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ein Ermittler am Mittwoch, dem Tag der Bluttat