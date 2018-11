Bluttat in NÖ Asylheim: Gericht entscheidet über Einweisung

Ein Asylwerber, der im Mai in einer Unterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen 26-Jährigen getötet haben soll, soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Die für zwei Tage anberaumte Verhandlung am Landesgericht Wiener Neustadt beginnt nächsten Dienstag. Der 25-Jährige leidet laut Gutachten an paranoider Schizophrenie.

SN/APA (Archiv)/EINSATZDOKU.AT/LECH Tatverdächtiger leidet laut Gutachten unter paranoider Schizophrenie