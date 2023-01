Bluttat in NÖ mit zwei Toten und einer Schwerverletzten

Ein 57-Jähriger soll laut Polizei am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) seine 59-jährige Schwester erstochen haben. Der Mann soll außerdem seine um ein Jahr ältere Schwester mit einem Messer schwer verletzt haben und danach Suizid begangen haben. Die 58-Jährige wurde laut einer Aussendung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Frau befinde sich "in kritischem Zustand", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

SN/christian sprenger Symbolbild.