Bluttat in NÖ: Zwei Tote, eine schwer verletzte Person

In Berndorf (Bezirk Baden) hat sich laut Polizei am späten Freitagnachmittag eine Bluttat ereignet. Zwei Personen starben, eine Person wurde schwer verletzt, bestätigte Sprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage Online-Medienberichte. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. In den Abendstunden war die Spurensicherung im Gange. Nähere Informationen gab die Exekutive vorerst nicht bekannt.

SN/christian sprenger Symbolbild.