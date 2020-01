Bluttat in Pizzeria in NÖ: Tatverdächtiger in JVA gebracht

Nach der Bluttat in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) am Montag ist der Beschuldigte (31) in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. Dem 33-Jährigen, den er getötet haben soll, wurden ersten Ermittlungsergebnissen zufolge mehrere Messerstiche in den Oberkörper zugefügt, teilte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft mit. Eine Obduktion wurde angeordnet.

SN/APA/DOMINIK MANDL Tatort in Pitten