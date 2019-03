Bluttat in Tulln: Untersuchungshaft verlängert

Der 36 Jahre alte Verdächtige, der seine Frau im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln erstochen haben soll, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Diese ist bis zum 6. Mai befristet, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Mittwoch. Weil der Beschuldigte auf eine Haftverhandlung verzichtete, erfolgte die Entscheidung durch Gerichtsbeschluss.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der 36-jährige Verdächtige soll im Jänner seine Frau erstochen haben