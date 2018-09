Bluttat in Wien-Leopoldstadt - Motiv vorerst unklar

Nach der Bluttat in Wien-Leopoldstadt, bei der am Samstagabend eine 50-Jährige durch Stiche in den Hals getötet worden war, ist das Motiv weiterhin nicht geklärt. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ist der 40-jährige Verdächtige bisher noch nicht einvernommen worden. Eine Obduktion des Opfers wurde angeordnet.

SN/APA/HANS PUNZ Festnahme nach Mord in Wien-Leopoldstadt