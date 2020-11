Bluttat in Wien-Penzing: Mann tötete Frau und beging Suizid

Ein 51-Jähriger soll in Wien-Penzing eine 29-jährige Frau erschossen und in seiner Wohnung in Wien-Neubau Suizid verübt haben. Die Leiche der Frau war am späten Sonntagnachmittag in ihrer Wohnung in der Satzberggasse von ihrer Mutter und ihrem 36-jährigen Ex-Freund entdeckt worden. Die 29-Jährige hatte eine Schusswunde am Kopf. Eine dazu passende Waffe fand die Polizei nicht, die Spur führte aber rasch zum Halbbruder des Ex-Freundes.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Mordalarm in Wien-Penzing