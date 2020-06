Bluttat in Wullowitz: Prozess in Linz gestartet

Wegen der Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus hat am Mittwoch in einem recht leeren Schwurgerichtssaal in Linz der Doppelmord-Prozess gegen einen Afghanen begonnen, der 2019 in Wullowitz einen Rot-Kreuz-Mitarbeiter und einen Altbauern erstochen haben soll. Um für die Geschworenen und Richter die Unmittelbarkeit zu gewährleisten, wurde der 33-Jährige mit Schutzmaske vorgeführt.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER Der Afghane muss sich wegen Zweifachmordes verantworten