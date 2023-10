Motivsuche nach Bluttaten in Niederösterreich und Steiermark

Nach den beiden Femiziden am Samstag in Strasshof in Niederösterreich und in Wolfsberg im Schwarzautal in der Steiermark laufen laut Informationen der Polizei derzeit die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv. Der mutmaßliche Täter in Strasshof ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert worden. Die Tatwaffe, eine Pistole, wurde indes im Wagen des Geständigen sichergestellt.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE 33-Jährige wurde von Ex-Partner erschossen