Böller trennte Elfjährigem in Wien Fingerglied ab

Durch einen explodierenden Böller ist einem Elfjährigen zu Halloween auf einem Spielplatz in Wien-Liesing ein Fingerglied abgetrennt worden. Der Bub gab an, dass er einen vor seinen Füßen geworfenen Böller aufheben wollte, um diesen wegzuwerfen, als dieser explodierte, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Bub wurde durch die Wiener Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Im Zuge der ersten Erhebungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Böller um einen verbotenen Blitzknallsatz handelt, der Täter ist unbekannt.