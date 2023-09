Bösendorfer: Großbrand in Klavierfabrik in Wiener Neustadt

In der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren mit knapp 100 Helfern rückten zu Löscharbeiten aus. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Gegen 1.00 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab, das Produktionsgebäude wurde geschützt. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand. Die Ursachenermittlung war am Mittwochvormittag im Gange.

BILD: SN/APA/PRESSETEAM D. FF WR. NEUSTAD Rund 100 Feuerwehrleute rückten aus