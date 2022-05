Böser Verdacht in Wiener Kindergarten: Die Leitung wurde abberufen

Nach Bekanntwerden von Missbrauchsverdachtsfällen in einem Wiener Kindergarten hat die Stadt Maßnahmen angekündigt.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Der für die Kindergärten der Stadt Wien zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) gab am Freitag bekannt, er habe im Fall des Verdachts auf sexuellen Missbrauch durch einen Pädagogen in einem Kindergarten in Penzing Sofortmaßnahmen ergriffen. Sowohl die Leiterin der betroffenen Einrichtung wie auch deren unmittelbare Vorgesetzte, die Regionalleiterin, seien abberufen worden. Begründung: "Die Information der Eltern war nicht zufriedenstellend."

Pädagoge soll Kinder sexuell missbraucht haben

Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen einen Pädagogen in mittlerweile vier Verdachtsfällen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen. Der Familienvater soll sich zwischen April 2020 und März 2021 an ein- bis dreijährigen Kindern vergangen haben. Der Verdächtige, der die Vorwürfe bestreitet, wurde bereits im April 2021 von seiner Dienststelle abgezogen und in den Innendienst versetzt. Die Eltern potenziell betroffener Kleinkinder wurden von der Einrichtung aber erst vergangene Woche, 13 Monate nach Bekanntwerden möglicher Übergriffe, informiert.

Die Eltern sind verzweifelt und fühlen sich hilflos

Die Eltern beschrieben einen von der Stadt Wien initiierten Informationsabend am Donnerstag als hoch emotional und aufgeheizt. "Man ist so hilflos. Und das Gefühl der Ungewissheit ist für die Eltern so schrecklich, weil sie vielleicht nie erfahren werden, was genau passiert ist", erzählte ein Elternteil den SN. Dazu komme das enttäuschte Vertrauen, weil der Vorfall so lange vertuscht worden sei und sie über die Gründe für den Abgang des Pädagogen bewusst falsch informiert worden seien. Die Elternvertreter fordern daher auch den sofortigen Rücktritt der Leiterin der zuständigen MA 10, Daniela Cochlár. Sie hatte die Geheimniskrämerei in der Causa bis zuletzt verteidigt.

Die Eltern hätten sofort eingebunden werden müssen

Und das, obwohl der Verein "Selbstlaut" (eine Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern), von dem sich die MA 10 gleich nach Auftauchen des ersten Vorwurfs fachlich beraten ließ, ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass alle Eltern der betroffenen Gruppen eingebunden werden sollten. "Aus fachlicher Sicht sprechen wir uns grundsätzlich für eine bedachte, aber transparente und zeitnahe Kommunikation mit Eltern und Kindern nach sexuellen Übergriffen aus, insbesondere bei einem solch gravierenden Verdacht. Das ist einerseits für die Aufarbeitung wichtig und andererseits, weil damit weitere möglicherweise betroffene Kinder ermutigt werden, sich anzuvertrauen", teilte "Selbstlaut" mit. Und weiter: "Welche Schritte seitens des Kindergartens in dieser Zeit gesetzt wurden, ist für uns nur bedingt nachvollziehbar."

Es soll bis Anfang Juli eine lückenlose Dokumentation vorliegen

Stadtrat Wiederkehr hat eine unabhängige Kommission unter Federführung der Kinder- und Jugendanwaltschaft eingesetzt, die bis Anfang Juli eine lückenlose Dokumentation der Ereignisse vorlegen soll. Danach könnte es weitere Konsequenzen geben, so der Politiker. Zudem kündigte er die Ausarbeitung eines Kinderschutzkonzepts für alle städtischen Kindergärten bis zum Herbst an. "Das Vertrauen der Eltern ist zerrüttet, weil die Kommunikation mit ihnen nicht gut gelaufen ist. Wir brauchen die Eltern aber auch für die gerichtliche Untersuchung", so Wiederkehr.

Tatsächlich haben viele Eltern der betroffenen Einrichtung die Reißleine gezogen und ihre Sprösslinge sofort aus den Kindergruppen herausgenommen. "Andere überlegen, ihr Kind in eine andere Einrichtung zu geben", war zu hören.