Bohrarbeiten nicht Auslöser von Gasexplosion in Dornbirn

Nach der Gasexplosion, die in der Nacht auf Sonntag die Ausweichschule Fischbachgasse in Dornbirn in Vorarlberg zerstörte, werden die Ermittlungen zur Ursache wohl noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Sicher scheint, dass die Kernbohrungen am Samstagnachmittag als Auslöser der Detonation nicht infrage kommen. Man vermute vielmehr einen Defekt an der Gasanlage im Technikraum, bestätigte LKA-Brandermittler Andreas Lässer Vorarlberger Medienberichte.

SN/APA (Archiv)/MAURICE SHOUROT Leck an hausinterner Gasanlage vermutet