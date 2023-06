Bohrpläne nach Erdgas spalten Bevölkerung

Unweit des Nationalparks Kalkalpen steht ein Projekt vor der Genehmigung. Bürgermeister fürchtet um das Image als Erholungsraum.

Hitzig dürfte es am Mittwoch in der Nationalparkgemeinde Molln (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich zugehen. Anlass für die Aufregung ist die mündliche Verhandlung der im Finanzministerium angesiedelten "Montanbehörde West", ob Probebohrungen nach Erdgas im Jaidhaustal bewilligt werden sollen. Trotz breiten öffentlichen Interesses dürfen ausdrücklich nur die Verfahrensparteien teilnehmen - unter anderem der Projektwerber ADX Energy, die Bundesforste als Grundstückseigentümer oder die Marktgemeinde.

Parallel zum Bewilligungsverfahren möchte der australisch-österreichische Öl- und Gasförderkonzern ADX Energy Hintergrundinformationen zum umstrittenen Projekt liefern. Diese ...