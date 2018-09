Bollywood drängt nach Österreich

Herzschmerz in einer für Indien "exotischen" Alpenkulisse ist sehr gefragt: Produzenten aus dem größten Filmland der Welt suchen derzeit in heimischen Gefilden nach passenden Drehorten. Diese müssen nicht nur in Tirol sein.

Bunte Gewänder und schneebedeckte Berge, Tanzszenen, Schießereien und saftige Almlandschaften: Die Alpenrepublik ist zunehmend für die größte Filmindustrie der Welt von Interesse. Nach ersten erfolgreichen Projekten ist derzeit eine hochrangige Bollywood-Delegation auf Österreich-Besuch, um potenzielle Drehorte für künftige Filme zu finden.