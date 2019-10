Bombenanschlag auf Kärntnerin: Zweites Attentat war geplant

Die beiden Kärntner Ex-Soldaten, die bei einem Bombenanschlag in Guttaring am 1. Oktober eine Frau lebensgefährlich verletzten, haben möglicherweise ein weiteres Attentat geplant. Das sagt zumindest einer der beiden, sagte Staatsanwalt Markus Kitz am Donnerstag auf APA-Anfrage zu entsprechenden Medienberichten. Das zweite Opfer sollte demnach die Ex-Partnerin des zweiten Verdächtigen werden.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Der Anschlag erreignete sich am 1. Oktober