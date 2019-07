Bombendrohung in Innsbruck - Anrufer im Unterland gefasst

Nach einer Bombendrohung in einem Lokal in der Innsbrucker Altstadt am Mittwochabend hat der mutmaßliche Anrufer wenige Stunden später gefasst werden können. Zuvor hatte sich der Mann jedoch bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem er auch getroffen und verletzt worden war, sagte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamts, zur APA.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT) Umgebung des betroffenen Lokals wurde abgeriegelt