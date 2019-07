Bombendrohung in Innsbruck - Anrufer nach Schusswechsel gefasst

Nachdem am Mittwochabend die Polizei in Kufstein einen Anruf bekommen hat, musste die Innsbrucker Innenstadt abgeriegelt werden. Der Mann gab an, dass er eine Bombe in einem Lokal in der Altstadt versteckt hat.

SN/apa Die Innsbrucker Altstadt musste am Mittwochabend großräumig gesperrt werden.