Bombendrohung in Innsbruck - Verdächtiger noch nicht verhört

Nach einer Bombendrohung am Mittwochabend in einem Fast-Food-Restaurant in der Innsbrucker Altstadt und einem darauffolgenden Schusswechsel in der Wildschönau im Tiroler Unterland mit dem Verdächtigen konnte der 55-Jährige auch am Freitag nicht befragt werden. "Er ist noch nicht vernehmungsfähig", sagte LKA-Leiter Walter Pupp zur APA. Damit blieb auch das Motiv weiterhin unklar.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Der Verdächtige ist noch nicht vernehmungsfähig