Bombendrohung und Schusswechsel in Tirol: Mann in U-Haft

Nach einer Bombendrohung am vergangenen Mittwochabend in einem Fast-Food-Restaurant in der Innsbrucker Altstadt und einem darauffolgenden Schusswechsel in der Wildschönau im Tiroler Unterland ist über den 55-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung".

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Das Motiv des Verdächtigen ist nach wie vor unklar