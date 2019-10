Boom bei guten Wellnesshotels hält weiter an

Der starke Aufwärtstrend bei guten Wellnesshotels hält weiter an. "Die Nachfrage nach Qualitäts-Wellnessurlaub ist so groß wie nie - Tendenz steigend", erklärte der Herausgeber des Wellnesshotel-Führers "Relax Guide", Christian Werner. Den Hauptgrund für diesen Erfolg sieht Werner in dem hohen Qualitätslevel, das die Spitzenhäuser inzwischen erreicht haben.

SN/APA (Webpic)/CRE Alle 1.101 Spa-Hotels in Österreich wurden anonym getestet