Borkenkäfer und das Klima setzen dem Wald zu

Sogar im Gebirge werden Fichten vom Borkenkäfer befallen. Der Klimawandel stresst die Wälder.

In den heimischen Wäldern findet man immer öfter Kahlflächen. Die Gründe für das Baumsterben sind Wetterextreme, sprich der Klimawandel. Stürme entwurzeln Bäume, die dann herumliegen und ideale Brutstätten für Schädlinge bilden. Dazu kommen Hageleinschlag oder Trockenstress, wenn die Niederschläge ausbleiben. Wie in den Jahren 2017 bis 2019 in Oberösterreich und Niederösterreich der Fall. "Die Fichte braucht Mindestfeuchte. Je schlechter der Gesamtzustand der Bäume, desto weniger Widerstandskraft haben sie. In diesem Zustand können Fichten dem Schädling Nummer eins, dem Borkenkäfer, wenig ...