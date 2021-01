Botschaft in London riet zu Umgehung von Landeverbot

Das von der Regierung eben erst verlängerte Landeverbot für Flüge aus Großbritannien dürfte leicht umgangen werden. In einer der APA vorliegenden Nachricht an eine Österreicherin schlägt die Botschaft in London eine Ausweichroute vor. Es sei zur Zeit möglich, "über Frankreich auszureisen, wenn ein neg. Covid-19-Test vorgewiesen wird und eine 'travel declaration' unterzeichnet wird", heißt es darin. Das Außenministerium distanzierte sich.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Ein Flugzeug über der Skyline von London