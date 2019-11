Brand auf Bauernhof in OÖ: Mehrere Kühe notgeschlachtet

In Regau (Bezirk Vöcklabruck) ist am Samstag der Wirtschaftstrakt eines Bauernhofs abgebrannt. Schon während der Anfahrt der Feuerwehr stieg eine dicke Rauchsäule in den Himmel, beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude. 30 Rinder konnten aus dem Stall ins Freie gerettet werden, vier Tiere mussten wegen ihrer Verletzungen noch vor Ort geschlachtet werden.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Stundenlanger Einsatz der Feuerwehr