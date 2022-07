Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ beschäftigt Helfer weiter

Bereits den vierten Tag in Serie hat am Samstag der Brand auf dem Truppenübungsplatz Großmittel in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) zahlreiche Einsatzkräfte auf Trab gehalten. An Ort und Stelle waren rund 200 Feuerwehrleute und 150 Mitglieder des Bundesheeres, teilte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) im Gespräch mit der APA mit. "Es wurde große Arbeit geleistet in den vergangenen Tagen", betonte der Landesvize. Wann "Brand aus" gegeben werden könne, sei aber noch ungewiss.

SN/APA/BEZIRKSPRESSETEAM BFKDO WR. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehrleute