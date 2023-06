Brand auf Kitzbüheler Bauernhof nach sieben Stunden gelöscht

In Kitzbühel ist Sonntagabend ein Bauernhof in Vollbrand geraten. Der gesamte Dachstuhl stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Nach rund sieben Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden, berichtete die Polizei. Das Feuer hatte offenbar seinen Anfang in der Scheune genommen haben. Die Ursache war vorerst unklar, die Ermittlungen werden am Montag fortgesetzt, hieß es.

BILD: SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Der Bauernhof in Kitzbühel geriet in Vollbrand