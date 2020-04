"Brand aus" bei Schilfbrand am Neusiedler See

Aufatmen für die Einsatzkräfte beim Schilfbrand in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) am Neusiedler See im Burgenland: Samstagnachmittag konnte "Brand aus" gegeben werden, teilte die Feuerwehr der APA mit. Nach bisherigen Schätzungen dürften die Flammen eine Fläche von rund 600 bis 700 Hektar in Mitleidenschaft gezogen haben.

SN/APA (FF ILLMITZ)/UNBEKANNT Löschhubschrauber des Heeres waren im Einsatz