Brand bei Drohnenhersteller Schiebel in Wiener Neustadt

In einem Besprechungsraum der Firma Schiebel im Osten von Wiener Neustadt ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, berichtete die Feuerwehr. Mehrere Atemschutztrupps standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am frühen Abend wurde "Brand aus" gegeben. Die Ursache für das Feuer war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Dank einer automatischen Meldeanlage sei der Brand glimpflich ausgegangen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

BILD: SN/APA/PRESSETEAM D. FF WR. NEUSTAD Brand bei Drohnenhersteller Schiebel