Brand im Innsbrucker Hofgarten-Cafe

Am Mittwochfrüh um 5.45 Uhr ist im Innsbrucker Hofgarten der Dachstuhl des Hofgarten-Cafe in Vollbrand geraten. Derzeit versuche man, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, denn eine Zwischendecke brenne noch, hieß es am Vormittag von der Polizei gegenüber der APA. Verletzte Personen gebe es keine. Die Brandursache ist noch unklar.

SN/APA (Zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO