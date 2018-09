Im Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Das erklärten der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, und sein Kollege von der Wiener Feuerwehr, Gerald Schimpf, am späten Abend gegenüber der APA.

Später wurde ein verkohlter Abschiedsbrief gefunden worden. Das erklärte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber der APA. Zwei der betroffenen Verletzten mussten künstlich beatmet werden, hieß es. Quelle: APA