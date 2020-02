Brand im Schillerpark in Linz ausgebrochen

Im Schillerpark in Linz (OÖ) ist am Samstag am Vormittag ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude, in dem ein Hotel und ein Casino untergebracht ist, wird laut Polizei aus Sicherheitsgründen evakuiert. Wie viele Personen davon betroffen sind, war vorerst nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr Linz ist mit rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz.

SN/apa/fotokerschi.at/kerschbaummayr Das Gebäude in Linz wurde evakuiert