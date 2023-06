Brand im Terfener Tunnel geklärt: Aufstelldach geriet in Oberleitung

Bei Einsatz in Tunneln ist die Zeit der Feuerwehren begrenzt, um Menschen zu retten.

Die Suche nach der Ursache für den Brand des Zuges im Terfener Tunnel (Tirol), der 16 Kilometer lang ist, ist geklärt. Die Polizei teilte mit, dass sich die Verriegelung eines Aufstelldachs eines Campingbusses gelöst hat. Das Dach des Fahzeuges, es stand auf dem Oberdeck, richtete sich durch den Fahrtwind auf und kam in Kontakt mit der Oberleitung.

Dass das Unglück relativ glimpflich ausging - von den 155 Personen, die sich im Zug befanden, erlitten 33 Personen eine leichte Rauchgasvergiftung - hat vor allem auch mit dem raschen Einsatz der Feuerwehren zu tun. Gerade die Wehren in der Nähe von Tunneln sind speziell für solche Einsätze geschult und auch ausgerüstet, etwa mit speziellen Transportfahrzeugen oder fahrbaren Tragen.

Der Tiroler Landesfeuerwehrkommandant, Jakob Unterladstätter, sagte, dass der Tunnel total verraucht war und die Passagiere und das ÖBB-Personal praktisch im Zug eingeschlossen waren. Dieser sei genau zwischen zwei Notausgängen - alle 500 Meter befindet sich einer - zum Stehen gekommen.

"Wie so etwas auch ausgehen kann, hat man in Kaprun gesehen", sagt er. Diesmal habe der Einsatz aber perfekt gekappt. Auch weil man solche Szenarien gemeinsam mit den ÖBB immer wieder übe. Schließlich könnte die Feuerwehren erst wirklich tätig werden, wenn der Strom in dem Tunnel abgeschaltet sei.

Der Ausbildungsleiter der Landesfeuerwehrschule Tirol, Gerhard Schöpf, sagt, dass man bei derartigen Einsätzen, je nach Rauchentwicklung, nur ein bis drei Stunden Zeit habe, um die eingeschlossenen Passagiere zu retten. Die Fenster und Türen der Waggons seien zwar geschlossen, mit der Zeit würden die Rauchgase aber auch ins Innere gelangen. Daher gelte bei Einsätzen im Tunnel für die Feuerwehren zuerst auch immer den Brand zu bekämpfen und erst dann mit der Bergung der Menschen zu beginnen. "Bei Bränden etwa in Häusern passiert genau das Gegenteil, da werden zuerst die Menschen in Sicherheit gebracht", sagt Schöpf. Bevor das Feuer in einem Tunnel aber nicht unter Kontrolle und eingedämmt ist, könnten die Personen die Waggons gar nicht verlassen. Auch wenn sie mit Brand-Fluchthauben vor den Rauchgasen geschützt sind. Rund um den Zug würden Temperaturen bis zu 100 Grad herrschen. "Die Kameraden sind durch ihre Ausrüstung davor geschützt, die Passagiere wären dieser Hitze aber hilflos ausgeliefert gewesen", sagt Schöpf. Die Ausbildung für solche Einsätze werden jahrelang trainiert und nach jedem Unfall, wie etwa im Tauerntunnel oder in Kaprun, werden die Erkenntnisse, die dabei gewonnen wurden, auch integriert.

Wie hoch der technische Einsatz bei solchen Bränden ist, zeigt auch, wie die Feuerwehr den Rauch aus dem Terfener Tunnel gebracht hat.. Um die Röhre zu belüften, gibt es einen auf einem Anhänger montierten, "Ventilator", der den Rauch aus dem Tunnel bläst.