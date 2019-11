Brand in Fernwärme-Heizwerk im Bezirk Oberpullendorf

In einem Fernwärme-Heizwerk in der burgenländischen Gemeinde Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist in der Nacht auf heute, Samstag, ein Brand ausgebrochen. Nach Informationen der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland sind sieben Feuerwehren bei den Löscharbeiten im Einsatz. In der Früh war der Brand bereits unter Kontrolle. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

SN/APA/LUKAS HUTER Vollbrand im Mittelburgenland