In einem Holzhochhaus in der Seestadt in Wien-Donaustadt ist am Mittwochabend aus noch ungeklärten Gründen ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Informationen der Wiener Berufsfeuerwehr dürfte das Haus nicht bewohnt gewesen sein. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Quelle: APA