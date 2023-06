Brand in Industriebetrieb in Wiener Neustadt

In einem Industriebetrieb im Osten von Wiener Neustadt ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, berichtete die Feuerwehr. Zwei Freiwillige Feuerwehren und mehrere Atemschutztrupps standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am frühen Abend wurde "Brand aus" gegeben. Die Ursache für das Feuer war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bei dem betroffenen Betrieb handelt es sich um ein Unternehmen, das u.a. in der Luftfahrt tätig ist.

Vonseiten der Feuerwehr Wiener Neustadt rückten rund 50 Mitglieder mit 13 Fahrzeugen, darunter Drehleiter und Hubsteiger, aus. Am Abend waren Nachlöscharbeiten im Laufen.