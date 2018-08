Brand in Marx Halle: 40.000 Euro Strafe für Okkultisten

Am Wiener Straflandesgericht ist am Montag das Pärchen, das für den millionenschweren Brand in der Wiener Marx-Halle verantwortlich sein soll, in einer Berufungsverhandlung zu der zusätzlichen Zahlung von 40.000 Euro Schadenersatz verurteilt worden. Die beiden 20-Jährigen erhielten bereits im März am Bezirksgericht Innere Stadt bedingte Freiheitsstrafen.

SN/APA (MA 68)/UNBEKANNT Beim "Geisterbeschwören" fiel eine Fackel um