Brand in Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten

Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten hat am Dienstagabend eine erweitere Löschbereitschaft der Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Lager in dem Gebäude unweit des Quellenplatzes stand in Vollbrand, darüber befinden sich Wohnungen, die vermutlich stark verraucht wurden, wie es vonseiten der Einsatzkräfte hieß. Laut Berufsrettung wurde niemand verletzt.

