Brand in Pflegeheim in Wien - Ein Todesopfer

Ein Brand in einem Pflegeheim in der Simon-Wiesenthal-Gasse in Wien-Leopoldstadt hat Samstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Das teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA mit. Seinen Angaben zufolge war das Feuer in einem Zimmer des Pflegeheims ausgebrochen. Die übrigen Bewohner konnten in sichere, rauchfreie Bereiche innerhalb des Gebäudes evakuiert werden.

SN/APA (Archiv/Neubauer)/HERBERT NE Feuerwehr konnte Brand rasch löschen