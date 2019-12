Brand in Tennishalle in Bad Ischl entstand im Raucherbereich

Nach dem Großbrand in einer Tennishalle in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) am Samstag haben Brandermittler nun den Ausbruch des Feuers auf einen Teil der Terrasse des Tennis-Restaurants eingegrenzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befand sich dort der Raucherbereich. Es könnte ein Mistkübel aus Kunststoff in Brand geraten sein.

SN/APA (FF-BADISCHL.AT)/UNBEKANNT Unachtsamkeit dürfte Feuer ausgelöst haben