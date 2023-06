Brand in Tiroler Tunnel: Ermittlungen dauerten an

Nach dem Brand Mittwochabend im Terfener Tunnel in Tirol mit 33 Leichtverletzten ist die Suche nach der genauen Brandursache am Freitag weiter im Gang gewesen. Ermittler des Landeskriminalamts seien seit den Morgenstunden an Ort und Stelle, hieß es gegenüber der APA. Ein Bericht wurde noch für Freitag erwartet. Bisherigen Informationen zufolge, dürfte eine defekte Oberleitung auf den Autotransportwagen des Nachtzugs gefallen sein und dabei zwei Pkw in Brand gesteckt haben.

BILD: SN/APA/LIEBL DANIEL/ZEITUNGSFOTO.AT Der beschädigte Zug wurde am Donnerstag zum IBK-Hauptbahnhof gefahren