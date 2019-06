Brand in Trafostation: Teile des Einkaufszentrums Plus City kurzzeitig ohne Strom

Ein Brand in einer Trafostation legte Samstagmittag das Einkaufszentrum Plus City in der Nähe von Linz lahm.

Aus noch unbekannter Ursache ist es am Samstag kurz vor Mittag in einer der Trafostationen beim Einkaufszentrum Plus City in Leonding ein Brand mit startker Rauchentwicklung gekommen. Durch die automatische Abschaltung waren etliche Geschäfte und Kundenanlagen in der unmittelbaren Nähe für rund eine Stunde spannungslos. Die örtliche Feuerwehr stand bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Techniker der Netz Oberösterreich konnten die Stromversorgung rasch wieder herstellen. Personen waren bei dem Brand nicht gefährdet. Quelle: SN