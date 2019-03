Brand in Wiener Donauzentrum - Brandursache vorerst unklar

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat bei dem Großeinsatz zur Bekämpfung des Brandgeschehenes im Donauzentrum Alarmstufe 4 ausgerufen. Mehr als 200 Einsatzkräfte und 27 Fahrzeuge - darunter drei Drehleiterfahrzeuge und zwei Teleskopmastbühnen - waren bzw. sind weiter im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist laut Feuerwehr bisher unklar. Verletzte gab es keine, wie die Wiener Berufsrettung darlegte.

Weil die Flammen in den Morgenstunden ausbrachen, als das Einkaufszentrum noch geschlossen hatte, befand sich niemand im unmittelbaren Gefahrenbereich. Ein nahe gelegenes Hotel wurde vorsorglich evakuiert. Die Hotelgäste blieben laut Rettung unversehrt und wurden in Unterkünften in der Nachbarschaft untergebracht.

Für die Wiener Berufsfeuerwehr (MA 70) war und ist die Brandbekämpfung aus mehreren Gründen schwierig. Die Flammenherde befinden sich unter einer Blechdach-Konstruktion - das heiße Metall wurde zum Wärmeleiter und beschleunigte das Ausbreiten des Feuers. Ausgestattet mit Atemschutz und Motorensägen, musste zuerst die doppelte Blechhaut des Daches an mehreren Stellen aufgeschnitten werden, bevor die Einsatzkräfte auf Teleskopmastbühnen von oben löschen konnten.

Weil das Einkaufszentrum derzeit umgebaut wird, befanden sich auch mehrere Gasflaschen in der Gefahrenzone. Diese wurden von Experten der Berufsfeuerwehr genauso in Sicherheit gebracht wie Blutbeutel eines ansässigen Plasmainstituts, deren Kühlung durch die Hitzeentwicklung nicht mehr sichergestellt war.

Für die Dauer des Einsatzes führten die Wiener Linien ihre Öffis kurz bzw. leiteten sie um. Der Individualverkehr wurde von der Polizei örtlich umgeleitet. Einem Kinobesuch im Donauzentrum steht hingegen nichts im Weg: Das Cineplexx Donau Plex ist ohne Einschränkungen zugänglich.

Bereits um 6.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, dass ein Feuer in dem Bauteil ausgebrochen sei, der am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße liegt. Aus der Dachkonstruktion kam dichter weiß-gelber Rauch. Der betroffene Trakt des Donauzentrums wurde schon in der Früh gesperrt. Zahlreiche Angestellte der Geschäfte in dem Bereich warteten gegenüber der U1-Station darauf, dass sie zu ihren Arbeitsplätzen kommen konnten, jedoch vergeblich. Die Polizei sperrte zunächst die Wagramer Straße stadteinwärts sowie die Siebeckstraße in Richtung Donaufelder Straße. Später wurde die Wagramer Straße und die Siebeckstraße komplett gesperrt. Auch die Straßenbahnlinie 25 konnte nicht verkehren.

Nicht ausschließen wollte die Feuerwehr, dass Bauarbeiten zu dem Brand geführt haben könnten. In der Siebeckstraße ist an der Fassade des Donauzentrums ein Baugerüst aufgestellt. Wie der Centermanager des Donauzentrums, Anton Cech, sagte, sollten ehemalige Büroräume renoviert und Geschäfte erweitert werden. Ihm zufolge waren etwa 20 Prozent der Verkaufsfläche des Donauzentrums betroffen.

Unter anderem plant die Filiale einer Modekette, ihre Verkaufsfläche um den Bereich einer ehemaligen Rechtsanwaltskanzlei auszudehnen. In den vergangenen Tagen sollen Bauarbeiter dort Schweißarbeiten durchgeführt haben. Deshalb waren auch die Propangasflaschen in dem Bereich gelagert. Figerl sagte, der Brand dürfte schon länger geglost haben, bevor er in der Früh richtig ausbrach. Der weiß-gelbe Rauch sei darauf zurückzuführen, dass das Feuer nicht genug Sauerstoff habe.

Im Laufe des Vormittags wurde auch der Zugang zum alten Teil des Donauzentrums über die Wagramer Straße gesperrt. Der Wind drückte den Rauch in diese Richtung. Im ursprünglichen Trakt herrschte starker Brandgeruch. Auch in diesem Bereich entschlossen sich immer mehr Geschäftsleute und Gastronomiebetriebe - vor allem jene in der Nähe der Wagramer Straße - zuzusperren. Um 11.30 Uhr wurde dieser Bereich schließlich komplett geräumt. Um kurz vor 12.00 Uhr wurde das Einkaufszentrum vollständig geschlossen. Vorsorglich geschlossen wurden auch die Parkhäuser 1, 2 und 3.

SN/APA Karte, Lokalisierung

Quelle: APA